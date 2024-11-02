В многодетной семье из Тюменской области родился 15-й ребёнок
Многодетные родители Николая и Евгения с губернатором Тюменской области Александром Моором. Обложка © Telegram / Информационный центр Правительства Тюменской области
В Тюменской области в семье из города Ишима родился 15-й ребёнок — девочка. Об этом сообщили в телеграм-канале региональных властей.
Малышка с мамой пока что остаются в перинатальном центре. Скоро их выпишут и отпустят домой.
Многодетная семья из Тюменской области. Состав, похоже, неполный. Фото © Telegram / Информационный центр Правительства Тюменской области
В 2023 году семья удостоилась наград «Материнская слава» и «Отцовская доблесть» от главы региона Александра Моора. Очередное пополнение произошло 29 октября, девочке дали имя Диана.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что бежавшее из Латвии из-за притеснений многодетное семейство Морозовых переедут жить в Смоленскую область. Из прибалтийской республики они сперва переехали в Белоруссию, воспользовавшись безвизовым режимом.