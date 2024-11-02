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2 ноября, 13:47

В многодетной семье из Тюменской области родился 15-й ребёнок

Многодетные родители Николая и Евгения с губернатором Тюменской области Александром Моором. Обложка © Telegram / Информационный центр Правительства Тюменской области

Многодетные родители Николая и Евгения с губернатором Тюменской области Александром Моором. Обложка © Telegram / Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменской области в семье из города Ишима родился 15-й ребёнок — девочка. Об этом сообщили в телеграм-канале региональных властей.

Малышка с мамой пока что остаются в перинатальном центре. Скоро их выпишут и отпустят домой.

Многодетная семья из Тюменской области. Состав, похоже, неполный. Фото © Telegram / Информационный центр Правительства Тюменской области

Многодетная семья из Тюменской области. Состав, похоже, неполный. Фото © Telegram / Информационный центр Правительства Тюменской области

В 2023 году семья удостоилась наград «Материнская слава» и «Отцовская доблесть» от главы региона Александра Моора. Очередное пополнение произошло 29 октября, девочке дали имя Диана.

Сервис «Жизненная ситуация» запущен для многодетных семей на Госуслугах
Сервис «Жизненная ситуация» запущен для многодетных семей на Госуслугах

Ранее Life.ru рассказывал о том, что бежавшее из Латвии из-за притеснений многодетное семейство Морозовых переедут жить в Смоленскую область. Из прибалтийской республики они сперва переехали в Белоруссию, воспользовавшись безвизовым режимом.

Юрий Лысенко
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