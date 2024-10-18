Бежавшая из Латвии многодетная семья хочет жить в Смоленской области

Многодетная семья Морозовых, сбежавшая из Латвии, намерена переехать в Смоленскую область. По информации Госпогранкомитета Белоруссии, беженцы быстро прошли через страну, воспользовавшись безвизовым режимом. Слова белорусского ведомства приводит телеканал ОНТ.

«Уже завтра у семьи Морозовых начнётся новая жизнь. Им предстоит ещё один переезд, в РФ. Это желание семьи. При содействии российского фонда поддержки и помощи многодетная семья начнёт новую жизнь», — сообщается в заявлении.

Супруги Морозовы, воспитывающие десять детей, решили покинуть Евросоюз из-за дискриминации русскоязычного населения. В Латвии они лишились ряда льгот и получили угрозы о лишении родительских прав.