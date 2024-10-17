Белоруссия приютила многодетную семью из Латвии, которую угрожали лишить родительских прав
Русскоязычная многодетная семья бежала из Латвии в Белоруссию из-за притеснений
Семейная пара из Риги вместе со своими десятью детьми ночью пересекла границу с Белоруссией. Они решили бежать из Латвии из-за угроз русскоязычному населению. Быстро поменять страну проживания помог безвизовый режим. Их отправили в Минск.
«После того как у семьи в Латвии забрали ряд льгот и начали поступать угрозы о лишении родительских прав, иностранцы решили покинуть свою страну», — пояснили в Госпогранкомитете республики.
Ранее в Польше заявили о серьёзной ситуации на границе с Белоруссией. В республику хотят проникнуть даже граждане тех стран, у которых нет соответствующих соглашений. Во всём вновь обвинили Россию.
Freepik / wirestock