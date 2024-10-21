Сервис «Жизненная ситуация» запущен для многодетных семей на Госуслугах

Многодетным семьям упростят жизнь и помогут избежать бюрократических проволочек. Для этого на портале «Госуслуги» запущен сервис «Жизненная ситуация». О нововведении рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

«На портале госуслуг запущен сервис оказания услуг для многодетных семей. Особенность сервиса — услуги, которые необходимы многодетным семьям, находятся в одном месте и оказываются комплексно», — пояснил он.

Так, семьи смогут оперативно оформить статус многодетности и получить соответствующее электронное удостоверение. Последним можно будет пользоваться при приобретении карт лояльности в магазинах. Григоренко заверил, что перечень услуг продолжит расширяться. При помощи сервиса многодетные семьи смогут прикрепиться к больнице, оформить полагающиеся выплаты и социальные пособия.

По словам вице-премьера, родителям не придётся бегать по ведомствам, так как портал упростит процедуру оформления запросов. Кроме того, многодетные семьи начнут получать адресные уведомления в случае необходимости.