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17 октября, 02:50

В России может появиться новая мера поддержки многодетных отцов-одиночек

В Госдуму внесли законопроект о досрочной пенсии для многодетных отцов-одиночек

В России предложили предоставить многодетным отцам-одиночкам право досрочного выхода на пенсию, инициатива была внесена группой депутатов Госдумы от ЛДПР. Согласно предложению, мужчины, воспитывающие в одиночку троих и более детей, смогут уйти на пенсию раньше, в зависимости от количества детей и других условий. Для реализации этой инициативы предлагается внести изменения в закон «О страховых пенсиях». Текст законопроекта оказался в распоряжении у агентства ТАСС.

Авторы законопроекта пояснили, что сейчас такие привилегии есть только у многодетных матерей-одиночек. Парламентарии указали на важность поддержки и отцов, которые также несут ответственность за воспитание нескольких детей. Проект закона предусматривает выход на пенсию для отцов-одиночек в возрасте 55 лет при наличии не менее 15 лет трудового стажа и пенсионного коэффициента не ниже 30.

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Как сообщал Life.ru, в прошлом году в Союзе отцов поддержали идею досрочного выхода на пенсию для многодетных пап-одиночек. Председатель организации Юрий Солёнов отметил, что такая мера даст возможность отцам проводить больше времени с детьми и передавать им свой жизненный опыт. По его словам, поддержка многодетных отцов-одиночек является важным шагом в обеспечении равенства и социальной справедливости в России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

Кирилл Сосновских
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