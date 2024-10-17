В России может появиться новая мера поддержки многодетных отцов-одиночек

В России предложили предоставить многодетным отцам-одиночкам право досрочного выхода на пенсию, инициатива была внесена группой депутатов Госдумы от ЛДПР. Согласно предложению, мужчины, воспитывающие в одиночку троих и более детей, смогут уйти на пенсию раньше, в зависимости от количества детей и других условий. Для реализации этой инициативы предлагается внести изменения в закон «О страховых пенсиях». Текст законопроекта оказался в распоряжении у агентства ТАСС.

Авторы законопроекта пояснили, что сейчас такие привилегии есть только у многодетных матерей-одиночек. Парламентарии указали на важность поддержки и отцов, которые также несут ответственность за воспитание нескольких детей. Проект закона предусматривает выход на пенсию для отцов-одиночек в возрасте 55 лет при наличии не менее 15 лет трудового стажа и пенсионного коэффициента не ниже 30.