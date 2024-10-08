Россияне назвали желаемый размер пенсии

Жители России назвали идеальный возраст для выхода на пенсию. Около половины респондентов (47%) хотели бы стать пенсионерами в возрасте от 41 до 50 лет. Ещё 31% считают, что человек должен выходить на пенсию в возрасте 51-60 лет. При этом 7% россиян хотели бы начать получать выплаты «по старости» до 30 лет, а 5% — в 31-40 лет. Об этом говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ, результаты которого оказались в распоряжении RG.ru.

Эксперты считают, что нет ничего удивительного, что молодые люди не хотят работать до старости. И это не говорит об их лени или безответственности, как думает более старшее поколение. Молодёжь хочет рассчитывать на адекватный уровень жизни без необходимости «жертвовать лучшими годами» благодаря развитию современных технологий.

При этом 28% россиян после выхода на пенсию заявили, что продолжат работать. 30% и 37% соответственно мечтают больше путешествовать и освоить новую профессию. 16% хотели бы жить на даче и помогать детям и внукам, 18% рассчитывают уделять больше времени хобби.

В среднем россияне хотели бы иметь пенсию в размере 48,2 тысяч рублей. При этом 4% заявили, что им надо более 100 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни в старости, а 24% уверены, что смогут прожить и на 20 тысяч рублей.

Чтобы обеспечить себе необходимый уровень достатка 9% хотят сдавать недвижимость в аренду, 24% рассчитывают на депозиты в банках и доходы от ценных бумаг, 8% надеются на помощь детей и внуков.