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8 октября, 10:26

В Госдуме объяснили, что не так с идеей о выплате 13-ой пенсии

Депутат Бессараб назвала популистской идею о выплате 13-ой пенсии

Россиянам предложили выплачивать 13-ю пенсию. Фото © Life.ru

Россиянам предложили выплачивать 13-ю пенсию. Фото © Life.ru

Депутат Госдумы Светлана Бессараб сочла идею о выплате 13-ю пенсии в конце года популистской. Парламентарий призвала инициаторов сначала определить источник финансирования такой меры, поскольку «лишних» средств на это в Пенсионном фонде нет.

«Каждый работающий из нас сегодня выплачивает через своего работодателя страховые взносы. Часть из них идёт непосредственно на пенсионное обеспечение. С учётом того, что мы зачастую не получаем 13-ю зарплату, мы не платим 13-е страховые взносы, достаточно сложно себе представить, каким образом компенсировать эту недостающую часть, которую мы не получим и не выплатим в Пенсионный фонд», рассказала депутат в беседе с «Лентой.ру».

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Напомним, ранее глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил в декабре выплатить пенсионерам «13-ю пенсию». По его мнению, такая мера будет способствовать «восстановлению социальной справедливости».Своё письмо лидер эсеров направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Александра Вишнякова
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