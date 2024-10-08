В Госдуме объяснили, что не так с идеей о выплате 13-ой пенсии

Депутат Госдумы Светлана Бессараб сочла идею о выплате 13-ю пенсии в конце года популистской. Парламентарий призвала инициаторов сначала определить источник финансирования такой меры, поскольку «лишних» средств на это в Пенсионном фонде нет.

«Каждый работающий из нас сегодня выплачивает через своего работодателя страховые взносы. Часть из них идёт непосредственно на пенсионное обеспечение. С учётом того, что мы зачастую не получаем 13-ю зарплату, мы не платим 13-е страховые взносы, достаточно сложно себе представить, каким образом компенсировать эту недостающую часть, которую мы не получим и не выплатим в Пенсионный фонд», — рассказала депутат в беседе с «Лентой.ру».