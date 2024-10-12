5 причин, почему люди в СССР любили проводить время на кухне

Традиция из СССР успешно перекочевала и к постсоветским гражданам. Иногда кажется, что кухонные посиделки — это часть нашего культурного кода. И это действительно так. Именно в этом уголке квартиры мы по привычке обсуждаем все проблемы на свете: от личных до межгалактических. Объясняем, как кухня стала отдушиной для советских граждан.

Причина № 1. Свобода вредным привычкам

Некоторые до сих пор предпочитают кухню гостиной. И не зря: люди в СССР придерживались того же мнения. А всё из-за вредных привычек! Фото © Ne-kurim.ru

В СССР курильщиков было куда больше, чем сейчас, причём дымили абсолютно во всех комнатах. В какой-то период даже начали появляться противопожарные плакаты, призывающие быть аккуратнее, так как люди засыпали с сигаретами в постели. Неудивительно, что постепенно зона курения переместилась на кухню: она превратилась в естественную курилку для жильцов.

Причина № 2. Общение с соседями

Особое значение у кухни появилось в эпоху коммуналок. Да, пять хозяек, значит, столько же плит, столов и рукомойников. Это был ад. Но в то же время кухня стала местом, куда стекались жильцы, где кипело общение. Привычка перекочевала в личные квартиры. Место готовки превратилось в своеобразный клуб для "своих". Здесь жаловались на жизнь, отмечали праздники и шёпотом травили запрещённые анекдоты.

Причина № 3. В тесноте, да на кухне

Жилищный вопрос в СССР стоял довольно остро, и зачастую в квартире жили не только молодые семьи, но и их родители, и маленькие дети. Фото © Getty Images / ullstein bild Dtl.

Если в квартире помимо молодых ютились их бабушка и дети, собрать гостей на кухне было максимально логичным решением: там и болтовнёй никого не разбудишь, а также можно свободно перемещаться к туалету или выходу. Под рукой холодильник с выпивкой и закипающий чайник.

Причина № 4. Чтобы не подслушивали

Период репрессий бесследно не прошёл. Если кому-то хотелось прочитать вслух что-то из самиздата, покритиковать советскую власть или рассказать политический анекдот, шушукались на кухне, подальше от ушей тех же детей и от телефонных розеток: считалось, что через них шла прослушка КГБ. Поэтому кое-кто даже включал в раковине воду, чтобы заглушить звуки, ну и чтобы не услышали и не донесли соседи.

Причина № 5. Чтобы ничего не украли и не испортили

Никому не хотелось, чтобы кто-то из подвыпивших гостей что-то испортил или прибрал к рукам, поэтому посиделки люди предпочитали переносить на кухню. Фото © ТАСС / Леонид Свердлов