Ушёл из жизни актёр из «Улиц разбитых фонарей» и «Следа» Александр Крючков

На 81-м году жизни умер актёр Александр Крючков. Артист театра и кино скончался 7 октября в Москве. Пометка об этом появилась в базе данных агрегатора kino-teatr.ru.

Александр Крючков родился 22 ноября 1943 года. Он успешно завершил обучение в столичном ГИТИСе в возрасте 26 лет. Затем долгое время служил в Московском областном театре юного зрителя, в Камерном областном театре, а также в Королёвском драматическом театре. В 39 лет он удостоился звания заслуженного артиста РСФСР.

Крючков старался перевоплощаться в самые разные роли. На его счету князь Мышкин из романа «Идиот» Ф. Достоевского, помещик Манилов из «Мертвых душ» Н. Гоголя, Креон из «Медеи» Ж. Ануя и многие другие яркие персонажи классических произведений. Неравнодушен актёр был не только к театральным подмосткам, но и к кинематографу. За продолжительную карьеру он принял участие в съёмках таких популярных сериалов, как «След» и «Улица разбитых фонарей-6».