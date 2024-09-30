Умер актёр из фильмов «Блэйд» и «Конвой» Крис Кристофферсон
Крис Кристофферсон. Обложка © kinopoisk
Американский кантри-певец и актёр из фильма «Блэйд» Крис Кристофферсон скончался в возрасте 88 лет. Артист умер в своём доме на Гавайях в окружении семьи, написано на его страничке в одной известной социальной сети.
«Мы все так благодарны за время, проведённое с ним. Спасибо за то, что любили его все эти годы. И когда вы видите радугу, знайте, что он улыбается нам всем», — написала семья артиста на его страничке.
Соболезнования близким Кристофферсона выразила актриса и режиссёр Кейт Хадсон, известная по комедии «Как отделаться от парня за 10 дней». Она заявила, что её сердце разбито и поблагодарила Кристофферсона за волшебство. Певец был трёхкратным лауреатом премии «Грэмми».
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