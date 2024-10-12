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12 октября, 11:56

Хабаровский учитель «на каблуках» завязал с преподаванием

Танцевавший на каблуках учитель из Хабаровска заявил, что закончил преподавать

Даниил Малявин. Обложка © VK / Даниил Малявин

Даниил Малявин. Обложка © VK / Даниил Малявин

Молодой учитель химии и биологии из хабаровской школы № 68 Даниил Малявин всё-таки принял решение уйти из сферы образования. По словам 24-летнего педагога, после скандального видео с танцем на пилоне он столкнулся с травлей.

«Ровно месяц продолжалась травля, порочащая мою честь и достоинство, как педагога и человека. Ровно месяц люди, сидящие на своих тёплых местах, пытались приписать мне все возможные грехи и цепляли ярлыки. Не могу обещать, что вернусь», — приводит издание «Подъём» слова Малявина.

В свою очередь директор школы Оксана Скороход рассказала, что из учебного заведения Малявин ушёл ещё 19 сентября. Она добавила, что педагог работал честно, надёжно, а родители и ученики ему искренне сочувствовали в связи с произошедшей ситуацией.

Напомним, Даниил Малявин попал в скандал из-за старого ролика с танцем в женских туфлях с каблуками. Некоторые родители посчитали такое поведение неподобающим для педагога и потребовали от бывшей участницы регионального заксобрания передать этот вопрос в прокуратуру. После этого Малявин подал заявление на увольнение, однако позже отозвал его. Ученики педагога встали на его защиту и сами сняли групповой танец на каблуках.

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Наталья Демьянова
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