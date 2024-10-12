Хабаровский учитель «на каблуках» завязал с преподаванием

Молодой учитель химии и биологии из хабаровской школы № 68 Даниил Малявин всё-таки принял решение уйти из сферы образования. По словам 24-летнего педагога, после скандального видео с танцем на пилоне он столкнулся с травлей.

«Ровно месяц продолжалась травля, порочащая мою честь и достоинство, как педагога и человека. Ровно месяц люди, сидящие на своих тёплых местах, пытались приписать мне все возможные грехи и цепляли ярлыки. Не могу обещать, что вернусь», — приводит издание «Подъём» слова Малявина.