«Нас тоже отчислите?» Хабаровские школьники на каблуках вступились уволенного учителя

Школьники и школьницы на каблуках станцевали в поддержку уволенного педагога Даниила Малявина в Хабаровске. Они запустили массовую акцию с требованием вернуть учителя, видео публикует SHOT .

Ученики 68-й школы и их родители рассказали, что возмущены ситуацией, по их словам, 24-летний Даниил Алексеевич — хороший педагог, а увлечения никто не отменял. Говорят, что знали о танцевальном бэкграунде Малявина и спокойно к нему относились. Вступиться за учителя в неординарной манере решили старшеклассники — выложили в соцсетях видео с дэнсом на каблуках и хэштегами в поддержку педагога.