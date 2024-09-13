«Нас тоже отчислите?» Хабаровские школьники на каблуках вступились уволенного учителя
В Хабаровске школьники устроили акцию с танцами в поддержку педагога Малявина
Школьники и школьницы на каблуках станцевали в поддержку уволенного педагога Даниила Малявина в Хабаровске. Они запустили массовую акцию с требованием вернуть учителя, видео публикует SHOT.
Акция хабаровских школьников в поддержку уволенного за танцы учителя Даниила Малявина. Видео © SHOT
Ученики 68-й школы и их родители рассказали, что возмущены ситуацией, по их словам, 24-летний Даниил Алексеевич — хороший педагог, а увлечения никто не отменял. Говорят, что знали о танцевальном бэкграунде Малявина и спокойно к нему относились. Вступиться за учителя в неординарной манере решили старшеклассники — выложили в соцсетях видео с дэнсом на каблуках и хэштегами в поддержку педагога.
«Нас тоже отчислите?» — спрашивают авторы ролика у руководства школы.
Напомним, накануне стало известно, что работающий школьным учителем биологии в Хабаровске Даниил Малявин был уволен, после того как в Сети обратили внимание на видео, где он танцует в женских туфлях. Некоторые родители посчитали перфоманс возмутительным и обратились к экс-депутату заксобрания региона Светлане Изотовой с просьбой передать дело в прокуратуру.