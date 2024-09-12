В Сети всплыло старое видео с танцами учителя из Хабаровска на каблуках, и теперь его уволили

Педагог из Хабаровска Даниил Малявин лишился работы после скандала с видео, на котором он танцует в женских туфлях. Об этом пишет Amur Mash.

Педагог из Хабаровска Даниил Малявин уволили из-за танцев на пилоне. Видео © Amur Mash

Малявин является учителем биологии и классным руководителем, однако раньше увлекался хореографией. Одно из видео с занятий педагога, которое внезапно вспыло в Сети, увидели родители школьников. Они попросили бывшего депутата законодательного собрания Хабаровского края Светлану Изотову обратиться в прокуратуру. По её словам, данный «формат» учителя является неприемлемым для российских школ, поэтому женщина понимает негатив от родителей.

Малявина уволили практически сразу после того, как видео с его танцами попало в Сеть. Общественники хотят добиться того, чтобы молодого человек и вовсе не допускали к работе с детьми. Сам педагог утверждает, что собирается обращаться к губернатору региона. Малявин отметил, что занимался хореографией профессионально, вёл танцевальные группы и даже организовал бал для школы, где преподавал.

Даниил Малявин рассказал, что занимался танцами профессионально. Видео © Telegram / Amur Mash

«Во времена студенчества я уже занимался преподавательской деятельностью, но преподавателем был по танцам. Это видео было раньше на странице для того, чтобы привлекать людей ко мне в группу — группа была 18+, и несовершеннолетних там не было. Видео было удалено ещё в 2022 году, как только я первый раз перешагнул порог школы», — уточнил педагог.

Сейчас педагог находится в шоке. Он считает увольнение несправедливым и готов обращаться во все инстанции.