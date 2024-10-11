Облапавшего школьницу за ягодицы экс-учителя арестовали на Ставрополье
СК: На Ставрополье арестовали бывшего учителя после домогательств к школьнице
В Ставропольском крае арестовали учителя сельской школы после публикации видео, на котором домогался до пятиклассницы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
На Ставрополье учитель потрогал пятиклассницу за ягодицы. Видео © SHOT
«Ходатайство следователя СК России об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении учителя образовательного учреждения Степновского округа удовлетворено судом», — говорится в сообщении.
В СК дополнили, что мужчину обвинили по уголовной статье о совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Ведомство назначило несколько судебных экспертиз.
Ранее Life.ru сообщал, что в селе Степное на Ставрополье учитель со стажем более 30 лет потрогал пятиклассницу за ягодицы. Появилось видео, на котором он прикасается к школьнице. Сразу после скандала педагог уволился из учебного заведения.
Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov