Облапавшего школьницу за ягодицы экс-учителя арестовали на Ставрополье

В Ставропольском крае арестовали учителя сельской школы после публикации видео, на котором домогался до пятиклассницы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

На Ставрополье учитель потрогал пятиклассницу за ягодицы. Видео © SHOT

«Ходатайство следователя СК России об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении учителя образовательного учреждения Степновского округа удовлетворено судом», — говорится в сообщении.