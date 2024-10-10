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10 октября, 10:36

В Подмосковье титулованного тренера по армрестлингу обвинили в педофилии

Mash: Главу Федерации армрестлинга Шатуры обвинили в домогательствах к ученицам

Константин Рабинович. Обложка © VK / Федерация армрестлинга Шатуры

Константин Рабинович. Обложка © VK / Федерация армрестлинга Шатуры

Президент Федерации армрестлинга городского округа Шатура Константин Рабинович более пяти лет домогался несовершеннолетних подопечных своей секции. Как сообщает Mash, 35-летний тренер трогал девочек за интимные места, убеждал под разными предлогами раздеться, просил прислать ему голые фотографии и самоудовлетворялся в их присутствии. Как минимум с одной девочкой у извращенца был секс.

В секцию к тренеру ходили девочки от девяти до 14 лет. СК уже возбудил уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия в отношении несовершеннолетних». Рабиновичу грозит до 12 лет лишения свободы.

Константин Рабинович — мастер спорта международного класса, действующий чемпион России и чемпион Московской области по армрестлингу, многократный чемпион Европы и мира. Также недавно он был удостоен награды «За заслуги перед городским округом Шатура».

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае учитель потрогал за ягодицы пятиклассницу. Этот момент попал на видео. Сразу после этого педагог написал заявление и уволился из школы.

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Наталья Демьянова
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