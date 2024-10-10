В Подмосковье титулованного тренера по армрестлингу обвинили в педофилии
Mash: Главу Федерации армрестлинга Шатуры обвинили в домогательствах к ученицам
Константин Рабинович. Обложка © VK / Федерация армрестлинга Шатуры
Президент Федерации армрестлинга городского округа Шатура Константин Рабинович более пяти лет домогался несовершеннолетних подопечных своей секции. Как сообщает Mash, 35-летний тренер трогал девочек за интимные места, убеждал под разными предлогами раздеться, просил прислать ему голые фотографии и самоудовлетворялся в их присутствии. Как минимум с одной девочкой у извращенца был секс.
В секцию к тренеру ходили девочки от девяти до 14 лет. СК уже возбудил уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия в отношении несовершеннолетних». Рабиновичу грозит до 12 лет лишения свободы.
Константин Рабинович — мастер спорта международного класса, действующий чемпион России и чемпион Московской области по армрестлингу, многократный чемпион Европы и мира. Также недавно он был удостоен награды «За заслуги перед городским округом Шатура».
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае учитель потрогал за ягодицы пятиклассницу. Этот момент попал на видео. Сразу после этого педагог написал заявление и уволился из школы.