Схватил и целовал: В Красногорске поймали извращенца, пристававшего к школьнице в лифте
В Подмосковье задержали педофила, домогавшегося до 12-летней школьницы в лифте
Незнакомец домогался 12-летней девочки в лифте многоэтажки в Красногорске. Свою жертву извращенец выследил на улице. По данным SHOT, всё произошло в посёлке Ильинское-Усово, в доме на улице Архангельской. Мужик увидел на улице незнакомую девочку и зашёл за ней следом в подъезд, а потом в лифт. В кабине извращенец набросился на семиклассницу, схватил за ягодицы, несколько раз поцеловал в щёку и попытался поцеловать в губы.
Когда лифт открылся, шокированная девочка пулей выбежала и позвонила родителям. Педофила задержали по горячим следам. Им оказался 25-летний Абдулхамид Х., который живёт в соседнем с девочкой доме, у него нет временной регистрации и официального трудоустройства. Извращенец женат, есть ребёнок.
Возбуждено уголовное дело «Развратные действия». Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы. Решается вопрос о его депортации. Девочке предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу — она едва оправилась от пережитого.
Ранее в Ростовской области поймали педофила, который прямо на улице пытался изнасиловать 14-летнюю девочку. Извращенец попытался затащить жертву в кусты, но прохожие отбили ребёнка. Возбуждено уголовное дело.