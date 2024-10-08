Схватил и целовал: В Красногорске поймали извращенца, пристававшего к школьнице в лифте

Незнакомец домогался 12-летней девочки в лифте многоэтажки в Красногорске. Свою жертву извращенец выследил на улице. По данным SHOT, всё произошло в посёлке Ильинское-Усово, в доме на улице Архангельской. Мужик увидел на улице незнакомую девочку и зашёл за ней следом в подъезд, а потом в лифт. В кабине извращенец набросился на семиклассницу, схватил за ягодицы, несколько раз поцеловал в щёку и попытался поцеловать в губы.