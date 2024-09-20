Педофил средь бела дня схватил девочку на остановке в Аксае и пытался изнасиловать в кустах В ростовском Аксае мужчина арестован за попытку изнасиловать школьницу в кустах 20 сентября, 13:56 В Аксае мужчина арестован за попытку изнасиловать школьницу. Обложка © Pixabay

В Аксае Ростовской области иностранный гражданин попытался изнасиловать 14-летнюю девочку прямо на улице средь бела дня, ей удалось сбежать, а полиция смогла задержать преступника по горячим следам. Об этом сообщает СК РФ.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование). Подозреваемый задержан», — уточнили в ведомстве.

Сейчас суд вынес решение об аресте подозреваемого. А глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования. По версии правоохранителей, 31-летний педофил начал приставать к девочке прямо на автобусной остановке, где помимо неё были ещё люди. Мужчина попытался затащить школьницу в кусты, но случайные прохожие смогли отбить ребёнка.

Ранее сообщалось, что пассажирки автобуса № 201 в Краснодаре стали жертвами домогательств. По словам жителей, мужчина лапал всех, до кого мог дотянуться. Сейчас извращенца ищут.

Авторы Татьяна Миссуми