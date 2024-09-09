В Краснодаре ищут «рукастого» пассажира-извращенца из маршрутки
Полиция Краснодара ищет мужчину, домогавшегося до женщин в маршрутке
Пассажирки автобуса № 201 в Краснодаре стали жертвами домогательств. По словам жителей, мужчина лапал всех, до кого мог дотянуться. Сейчас извращенца ищут. Об этом сообщили в местной полиции.
Извращенец из краснодарской маршрутки. Видео © Telegram / ЧП Краснодара и края
«Полицией Краснодара инициирована доследственная проверка по факту инцидента в салоне одного из городских автобусов На основании выявленной в сети Интернет информации о возможных противоправных действиях мужчины в отношении пассажиров общественного транспорта назначена проверка», — говорится в сообщении правоохранителей.
Ранее Life.ru рассказывал, что до четырёх лет колонии может грозить 46-летнему москвичу Сергею, который подглядывал за своими квартирантками через скрытые камеры. Девушки живут у него около полугода и раньше никаких странностей за хозяином не замечали. Мужчина свою вину признал. Решается вопрос о возбуждении дела.
Telegram / ЧП Краснодара и края