В Краснодаре ищут «рукастого» пассажира-извращенца из маршрутки

Пассажирки автобуса № 201 в Краснодаре стали жертвами домогательств. По словам жителей, мужчина лапал всех, до кого мог дотянуться. Сейчас извращенца ищут. Об этом сообщили в местной полиции.

Извращенец из краснодарской маршрутки. Видео © Telegram / ЧП Краснодара и края

«Полицией Краснодара инициирована доследственная проверка по факту инцидента в салоне одного из городских автобусов На основании выявленной в сети Интернет информации о возможных противоправных действиях мужчины в отношении пассажиров общественного транспорта назначена проверка», — говорится в сообщении правоохранителей.