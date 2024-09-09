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9 сентября, 14:44

В Краснодаре ищут «рукастого» пассажира-извращенца из маршрутки

Полиция Краснодара ищет мужчину, домогавшегося до женщин в маршрутке

Пассажирки автобуса № 201 в Краснодаре стали жертвами домогательств. По словам жителей, мужчина лапал всех, до кого мог дотянуться. Сейчас извращенца ищут. Об этом сообщили в местной полиции.

Извращенец из краснодарской маршрутки. Видео © Telegram / ЧП Краснодара и края

«Полицией Краснодара инициирована доследственная проверка по факту инцидента в салоне одного из городских автобусов На основании выявленной в сети Интернет информации о возможных противоправных действиях мужчины в отношении пассажиров общественного транспорта назначена проверка», — говорится в сообщении правоохранителей.

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Ранее Life.ru рассказывал, что до четырёх лет колонии может грозить 46-летнему москвичу Сергею, который подглядывал за своими квартирантками через скрытые камеры. Девушки живут у него около полугода и раньше никаких странностей за хозяином не замечали. Мужчина свою вину признал. Решается вопрос о возбуждении дела.

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Telegram / ЧП Краснодара и края

Александра Мышляева
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