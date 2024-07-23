Родители закатили скандал из-за камер наблюдения в туалетах детского лагеря на Урале Родители пожаловались на камеры в туалетах детского лагеря "Искорка" в Чебаркуле 23 июля, 14:34 В детском лагере в Чебаркуле в туалетах установили видеокамеры. Обложка © Telegram / Прокуратура Челябинской области

В Челябинской области родители пожаловались на установленные в туалетах детского лагеря видеокамеры. По их словам, руководство учреждения не уведомляло о подобных мерах безопасности. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В детском лагере в Чебаркуле в туалетах установили видеокамеры. Обложка © Telegram / Прокуратура Челябинской области

Речь идёт о детском оздоровительном лагере "Искорка" в Чебаркуле. Жалобу подала мама одной из девочек, приехавшей туда на летний отдых. После проведения проверки прокуратура пришла к выводу, что в обзор камер не попадает пространство внутри кабинок, а съёмка ведётся исключительно в местах общего пользования, чтобы исключить возможные нарушения.

В детском лагере в Чебаркуле в туалетах установили видеокамеры. Обложка © Telegram / Прокуратура Челябинской области

"Камеры установлены в потенциально опасных и критических местах, а также в умывальных зонах туалетов, что связано с обеспечением безопасного пребывания детей в лагере. Место расположения камер исключает просмотр помещений кабинок при закрытых дверях", — уточнили в ведомстве.

Однако руководству лагеря всё же сделали замечание, так как о видеонаблюдении необходимо было поставить в известность родителей детей, а также взять с них официальное согласие на съёмку.

Ранее сообщалось, что в детском лагере "Чагытай" в Туве, где отравилось 47 человек, вожатые накормили детей шаурмой, шашлыком и чипсами, продукты они привезли в день закрытия первой смены.

Авторы Татьяна Миссуми