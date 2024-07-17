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17 июля, 09:33

В закрытый детский лагерь в Анапе, где орудовал педофил, нелегально заселили толпу мигрантов

В Анапе почти 200 человек нелегально жили в закрытом детском лагере

В анапском лагере "Счастливое детство" нелегально проживали 200 мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Ещё в 2023 году учреждение закрыли за нарушение техники пожарной и антитеррористической безопасности. Однако через день в ходе проверки оказалось, что директор лагеря не захотел терять деньги, поэтому заселил туда рабочих местной стройки. Таким образом, на объекте проживало около 200 человек.

На владельца "Счастливого детства" составили протокол и выписали штраф. При этом выселять мигрантов бизнесмен не захотел. Этим занялась полиция. В итоге из лагеря выгнали 187 человек, входы в учреждение опечатали.

К слову, лагерь не впервые светится в новостной сводке. В августе прошлого года в "Счастливое детство" пробрался извращенец и надругался над школьницами. Сообщалось, что он совершил действия сексуального характера в отношении пяти школьниц 10–12 лет. Позже стало известно, что в поисках жертв преступник обследовал ещё несколько лагерей. А вожатых, чтобы они не мешали уединяться с детьми, тот запирал в комнатах. Суд приговорил педофила к семи годам колонии строгого режима.

В Крыму 26 детей из лагеря "Каламитский бриз" попали в больницу с отравлением
В Крыму 26 детей из лагеря "Каламитский бриз" попали в больницу с отравлением
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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Александра Мышляева
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