В закрытый детский лагерь в Анапе, где орудовал педофил, нелегально заселили толпу мигрантов
В Анапе почти 200 человек нелегально жили в закрытом детском лагере
В анапском лагере "Счастливое детство" нелегально проживали 200 мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.
Ещё в 2023 году учреждение закрыли за нарушение техники пожарной и антитеррористической безопасности. Однако через день в ходе проверки оказалось, что директор лагеря не захотел терять деньги, поэтому заселил туда рабочих местной стройки. Таким образом, на объекте проживало около 200 человек.
На владельца "Счастливого детства" составили протокол и выписали штраф. При этом выселять мигрантов бизнесмен не захотел. Этим занялась полиция. В итоге из лагеря выгнали 187 человек, входы в учреждение опечатали.
К слову, лагерь не впервые светится в новостной сводке. В августе прошлого года в "Счастливое детство" пробрался извращенец и надругался над школьницами. Сообщалось, что он совершил действия сексуального характера в отношении пяти школьниц 10–12 лет. Позже стало известно, что в поисках жертв преступник обследовал ещё несколько лагерей. А вожатых, чтобы они не мешали уединяться с детьми, тот запирал в комнатах. Суд приговорил педофила к семи годам колонии строгого режима.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов