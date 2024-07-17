В закрытый детский лагерь в Анапе, где орудовал педофил, нелегально заселили толпу мигрантов

В анапском лагере "Счастливое детство" нелегально проживали 200 мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Ещё в 2023 году учреждение закрыли за нарушение техники пожарной и антитеррористической безопасности. Однако через день в ходе проверки оказалось, что директор лагеря не захотел терять деньги, поэтому заселил туда рабочих местной стройки. Таким образом, на объекте проживало около 200 человек.