В Крыму 26 детей из лагеря "Каламитский бриз" попали в больницу с отравлением

26 детей, отдыхавших в лагере "Каламитский бриз" в Евпатории, госпитализировали с отравлением. Причиной вспышки 10 июля стало нарушение санитарных норм. Об этом говорится на сайте межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

"Проводится эпидемиологическое расследование. Всего на госпитализации находится 26 детей, в том числе 13 заболевших выявлено в ходе медицинского наблюдения за контактными", — говорится в сообщении.

Состояние пострадавших детей — удовлетворительное.

Проверка показала, что причиной вспышки отравлений стало несоблюдение санитарных норм, а также отсутствие своевременной изоляции больных.

"Установлены причины формирования очага группового заболевания детей, выявлены нарушения санитарного законодательства при организации питания, питьевого режима, дезинфекционных мероприятий. Также установлена несвоевременная изоляция первых заболевших, что способствовало распространению инфекции", — говорится в сообщении.