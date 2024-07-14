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14 июля, 18:11

СК начал проверку после публикации Life.ru об отравлении детей в "идеальном" лагере в Крыму

СК начал проверку об отравлении 19 детей в лагере "Юность" в Крыму

После публикации Life.ru об отравлении 19 школьников в крымском лагере "Юность" Следственный комитет России инициировал доследственную проверку. Председатель ведомства Александр Бастрыкин уже в курсе ситуации, сообщает пресс-служба СК.

"Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По предварительным данным, причина массового отравления детей — ротавирус.

Как ранее сообщал Life.ru, в оздоровительном лагере "Юность", расположенном в Евпатории, отравились 19 детей. Школьники массово обращались в медпункт с головной болью, рвотой и дискомфортом в животе. Всех их в итоге доставили в инфекционную больницу. При этом в лагере не нашли никаких нарушений. Сейчас врачи выясняют причины резкого ухудшения состояния детей.

Уже 46 детей и один воспитатель попали в больницы после отравления в лагере "Чагытай"
Уже 46 детей и один воспитатель попали в больницы после отравления в лагере "Чагытай"
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Life.ru

Наталья Исакова
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