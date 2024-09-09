4 года тюрьмы грозит москвичу-извращенцу за слежку за квартирантками в ванной и туалете
4 года колонии грозит москвичу, подглядывавшему за квартирантками через камеры
До четырёх лет колонии может грозить 46-летнему москвичу Сергею, который подглядывал за своими квартирантками через скрытые камеры. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет SHOT.
Девушки, ставшие жертвами вуайериста, живут у него около полугода и раньше никаких странностей за хозяином не замечали. Сейчас обе находятся в шоке и не желают больше общаться с изварщенцем, спешно ищут новое жильё.
Камера в коридоре. Видео © SHOT
Сладострастный скуф оказался заядлым "оператором": над входной дверью его квартиры также установлена камера.
Москвич, который подглядывал за квартирантками. Фото © SHOT
Сергей задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям "Нарушение неприкосновенности частной жизни" и "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации". Мужчина свою вину признал.
Ранее Life.ru писал, что Сергей через шесть скрытых камер подглядывал за своими квартирантками, в том числе в ванной и туалете.