ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 11:40

4 года тюрьмы грозит москвичу-извращенцу за слежку за квартирантками в ванной и туалете

4 года колонии грозит москвичу, подглядывавшему за квартирантками через камеры

До четырёх лет колонии может грозить 46-летнему москвичу Сергею, который подглядывал за своими квартирантками через скрытые камеры. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет SHOT.

Девушки, ставшие жертвами вуайериста, живут у него около полугода и раньше никаких странностей за хозяином не замечали. Сейчас обе находятся в шоке и не желают больше общаться с изварщенцем, спешно ищут новое жильё.

Камера в коридоре. Видео © SHOT

Сладострастный скуф оказался заядлым "оператором": над входной дверью его квартиры также установлена камера.

Москвич, который подглядывал за квартирантками. Фото © SHOT

Москвич, который подглядывал за квартирантками. Фото © SHOT

Сергей задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям "Нарушение неприкосновенности частной жизни" и "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации". Мужчина свою вину признал.

Ранее Life.ru писал, что Сергей через шесть скрытых камер подглядывал за своими квартирантками, в том числе в ванной и туалете.

Родители закатили скандал из-за камер наблюдения в туалетах детского лагеря на Урале
Родители закатили скандал из-за камер наблюдения в туалетах детского лагеря на Урале
Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров