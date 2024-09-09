4 года тюрьмы грозит москвичу-извращенцу за слежку за квартирантками в ванной и туалете

До четырёх лет колонии может грозить 46-летнему москвичу Сергею, который подглядывал за своими квартирантками через скрытые камеры. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет SHOT.

Девушки, ставшие жертвами вуайериста, живут у него около полугода и раньше никаких странностей за хозяином не замечали. Сейчас обе находятся в шоке и не желают больше общаться с изварщенцем, спешно ищут новое жильё.

Камера в коридоре. Видео © SHOT

Сладострастный скуф оказался заядлым "оператором": над входной дверью его квартиры также установлена камера.

Москвич, который подглядывал за квартирантками. Фото © SHOT