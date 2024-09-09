Похотливый скуф нашпиговал камерами квартиру в Москве для слежки за квартирантками

В Москве мужчина сдавал трёшку двум девушкам. Они заняли две комнаты, а сам он жил в третьей. Спустя некоторое время они заметили, что вся квартирка нашпигована проводами, к которым подключены видеокамеры в ванной, туалете и спальнях. Об этом пишет SHOT.









По данным телеграм-канала, 31-летняя девушка и её приятельница арендовали по комнате в трёшке у 46-летнего владельца, который сам жил в той же квартире на улице Народного Ополчения. Однажды взгляд одной из квартиранток случайно упал на странно торчащие из потолка шнуры. После этого она заметила, что мужик превратил своё жилище в паноптикум, чтобы следить за ними и в туалете, и в спальнях, и в ванной. За этим последовало закономерное обращение в полицию.

Пришедшие в квартиру сотрудники сумели найти и изъять оттуда шесть неприметных камер видеонаблюдения, системник и телевизор. Мужчина решил не выдумывать сказок и во всём сознался: отснятый материал транслировался к нему на компьютер и телефон.

Известно, что он также торговал по мелочи всякой всячиной — продавал пиджаки, диски и приставки через соцсети.