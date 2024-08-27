«На каком основании?» Пациентка уфимской больницы возмутилась камерой в кабинете гинеколога

Пару дней назад в социальных сетях стал распространяться ролик, снятый пациенткой государственной больницы №21 в Уфе, которая была очень возмущена установленной камерой видеонаблюдения. Женщина заявила, что в поле зрения устройства попадает кресло, где доктор принимает пациенток. Главврач медицинского учреждения Радик Надыргулов прокомментировал ситуацию.

Женщина недовольная камерой в кабинете гинеколога. Видео © Telegram / «Новости. Уфа Башкортостан»

«Вот кабинет гинеколога. Обзорная камера снимает полностью приём. На каком основании?» — спрашивает автор ролика.

На этот вопрос на личной странице в социальной сети ответил главврач Радик Надыргулов, подтвердив, что видеокамеры находятся в проходных зонах и смотровых зонах приёмного отделения. Это сделано в соответствии с постановлением правительства №8 от 13 января 2017 года из соображений безопасности посетителей и персонала. По словам Надыргулова, именно та камера, на которую пожаловалась снявшая видео женщина, не видит гинекологического кресла. Также главврач отметил, что пациенты перед медицинской процедурой подписывают документы, где подтверждают, что проинформированы о видеосъёмке и дают на неё своё согласие, а доступ к этим данным можно получить только по запросу правоохранителей.

«Обзор камеры при монтаже исключает возможность съёмки пациента в ходе его осмотра, это обязательное положение реализовано и в смотровом кабинете врача акушера-гинеколога. Доступ к данным видеосъёмки жёстко ограничен и может предоставляться только по соответствующему постановлению правоохранительных органов и суда», — написал Надыргулов.