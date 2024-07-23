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23 июля, 20:11

В Черкесске СК проверяет салон красоты со скрытыми камерами

Салон, где сейчас проводится проверка. Обложка © Telegram / СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике

Салон, где сейчас проводится проверка. Обложка © Telegram / СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике

Следователи проводят проверку в одном из салонов красоты города Черкесска, сообщила пресс-служба местного управления ведомства.

"Проводится процессуальная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших причинение вреда здоровью местной жительницы, а также нарушение тайны личной жизни", — говорится в записи.

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Всё началось с повреждений здоровья женщины, которые она получила при падении в салоне в июле 2024 года. В ходе выяснения обстоятельств в заведении обнаружили скрытые камеры, осуществляющие запись оказания услуг клиентам.

Ранее Life.ru рассказывал, как девушка из Пушкино сломала ногу в трёх местах из-за каблука. 12-сантиметровой шпилькой она угодила в яму, получив оскольчатый перелом костей голени, большой берцовой и малой берцовой костей.

Александра Мышляева
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