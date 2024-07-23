В Черкесске СК проверяет салон красоты со скрытыми камерами

Следователи проводят проверку в одном из салонов красоты города Черкесска, сообщила пресс-служба местного управления ведомства.

"Проводится процессуальная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших причинение вреда здоровью местной жительницы, а также нарушение тайны личной жизни", — говорится в записи.

Всё началось с повреждений здоровья женщины, которые она получила при падении в салоне в июле 2024 года. В ходе выяснения обстоятельств в заведении обнаружили скрытые камеры, осуществляющие запись оказания услуг клиентам.