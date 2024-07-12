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12 июля, 08:20

В Петербурге мужчина распереживался на собеседовании и умер прямо в кабинете

В Петербурге мужчина умер прямо во время собеседования

В Санкт-Петербурге мужчина пришёл устраиваться на работу сборщиком мебели, но разнервничался при разговоре с будущим начальником и умер прямо в его кабинете. Об инциденте рассказал телеграм-канал "Mash на Мойке".

По его данным, мужчина примерно 50 лет приехал на собеседование и представился Дмитрием. Во время разговора с руководителем он сильно переживал, начальник вышел из кабинета, а когда вернулся — мужчина был на полу без признаков жизни. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть. Сейчас устанавливается точная причина гибели.

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Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Николай Рюмин
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