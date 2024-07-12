В Петербурге мужчина распереживался на собеседовании и умер прямо в кабинете

В Санкт-Петербурге мужчина пришёл устраиваться на работу сборщиком мебели, но разнервничался при разговоре с будущим начальником и умер прямо в его кабинете. Об инциденте рассказал телеграм-канал "Mash на Мойке".

По его данным, мужчина примерно 50 лет приехал на собеседование и представился Дмитрием. Во время разговора с руководителем он сильно переживал, начальник вышел из кабинета, а когда вернулся — мужчина был на полу без признаков жизни. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть. Сейчас устанавливается точная причина гибели.