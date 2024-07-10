Кладовщик умер на складе Wildberries в Алексине Тульской области, где накануне сотрудники массово жаловались на невыносимую жару в помещениях. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В пресс-службе маркетплейса сообщили, что 48-летний мужчина умер во время работы из-за оторвавшегося тромба. Однако сами сотрудники не исключают, что причиной смерти их коллеги могли стать невыносимые условия труда. По их словам, на складе нет кондиционеров и медкабинета. Работники бьют тревогу: в сортировочном центре работают тысячи людей разных возрастов с хроническими заболеваниями.

Компания заявила, что принимает активное участие в расследовании смертельного случая на складе и оказывает содействие органам.