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10 июля, 09:43

Кладовщик умер на складе Wildberries в Алексине

Кладовщик умер на складе Wildberries в Алексине Тульской области, где накануне сотрудники массово жаловались на невыносимую жару в помещениях. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В пресс-службе маркетплейса сообщили, что 48-летний мужчина умер во время работы из-за оторвавшегося тромба. Однако сами сотрудники не исключают, что причиной смерти их коллеги могли стать невыносимые условия труда. По их словам, на складе нет кондиционеров и медкабинета. Работники бьют тревогу: в сортировочном центре работают тысячи людей разных возрастов с хроническими заболеваниями.

Компания заявила, что принимает активное участие в расследовании смертельного случая на складе и оказывает содействие органам.

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А в июне на другом складе Wildberries — в подмосковном Коледине — разнорабочий компании-подрядчика, который занимался ремонтом кровли, сорвался и упал. Он скончался на месте.

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ТАСС / Сергей Петров

Александра Вишнякова
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