Разнорабочий упал с крыши Wildberries и умер

На складе Wildberries в подмосковном Коледине разнорабочий компании-подрядчика, который занимался ремонтом кровли, сорвался и упал. Он скончался на месте, сообщает SHOT.

На данный момент известно, что 29-летний мужчина работал без страховки, поэтому никакие системы не сработали. Из-за этого происшествия работа на складе была приостановлена на шесть часов. Сейчас проводится проверка для установления всех обстоятельств происшествия.