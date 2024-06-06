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6 июня, 06:48

Разнорабочий упал с крыши Wildberries и умер

В Подмосковье человек разбился насмерть, упав с крыши склада Wildberries

На складе Wildberries в подмосковном Коледине разнорабочий компании-подрядчика, который занимался ремонтом кровли, сорвался и упал. Он скончался на месте, сообщает SHOT.

На данный момент известно, что 29-летний мужчина работал без страховки, поэтому никакие системы не сработали. Из-за этого происшествия работа на складе была приостановлена на шесть часов. Сейчас проводится проверка для установления всех обстоятельств происшествия.

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Ранее Life.ru рассказывал, как в Башкирии мужчина выпал из окна жилого дома на скамейку, встал и ушёл. При этом он издал громкий звук, похожий на рёв зверя, а упав, даже не отряхнулся.

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ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Николай Рюмин
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