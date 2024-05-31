Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 13:41

В Башкирии "акробат" выпал из окна на скамейку, встал и ушёл с эффектным рёвом

В Салавате пьяный мужчина упал из окна третьего этажа на скамейку, встал и ушёл

В башкирском Салавате пьяный мужчина выжил после падения из окна третьего этажа. Местный житель приземлился точно на скамейку и практически сразу же встал. Видео случившегося опубликовал телеграм-канал SHOT.

В башкирском Салавате пьяный мужчина сорвался с высоты и упал на скамейку. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах "акробат" падает точно на лавку, а потом буквально через пару секунд встаёт и уходит как ни в чём не бывало. При этом мужчина издал громкий звук, похожий на рёв зверя, а упав, даже не отряхнулся. Судя по неустойчивой походке, алкогольное опьянение, вероятно, и спасло его от серьёзных травм.

В Москве пьяный американец залез через окно в детскую библиотеку и заснул
В Москве пьяный американец залез через окно в детскую библиотеку и заснул

Ранее Life.ru писал, что пьяный житель Ленинградской области решил сбежать от нагрянувших к нему полицейских через окно. В результате он немало развлёк своих соседей.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
  • Новости
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров