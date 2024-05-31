В Башкирии "акробат" выпал из окна на скамейку, встал и ушёл с эффектным рёвом
В Салавате пьяный мужчина упал из окна третьего этажа на скамейку, встал и ушёл
В башкирском Салавате пьяный мужчина выжил после падения из окна третьего этажа. Местный житель приземлился точно на скамейку и практически сразу же встал. Видео случившегося опубликовал телеграм-канал SHOT.
В башкирском Салавате пьяный мужчина сорвался с высоты и упал на скамейку. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах "акробат" падает точно на лавку, а потом буквально через пару секунд встаёт и уходит как ни в чём не бывало. При этом мужчина издал громкий звук, похожий на рёв зверя, а упав, даже не отряхнулся. Судя по неустойчивой походке, алкогольное опьянение, вероятно, и спасло его от серьёзных травм.
Ранее Life.ru писал, что пьяный житель Ленинградской области решил сбежать от нагрянувших к нему полицейских через окно. В результате он немало развлёк своих соседей.
Telegram / SHOT