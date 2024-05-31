В Башкирии "акробат" выпал из окна на скамейку, встал и ушёл с эффектным рёвом

На кадрах "акробат" падает точно на лавку, а потом буквально через пару секунд встаёт и уходит как ни в чём не бывало. При этом мужчина издал громкий звук, похожий на рёв зверя, а упав, даже не отряхнулся. Судя по неустойчивой походке, алкогольное опьянение, вероятно, и спасло его от серьёзных травм.