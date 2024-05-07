В Москве пьяный американец залез через окно в детскую библиотеку и заснул
В Москве суд дал 10 суток американцу, который пьяным залез в библиотеку и заснул
В Москве осудили американца, который пьяным залез в библиотеку и заснул. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Гражданина США Рассела Уильяма Никума арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство. Такое решение вынес Хорошёвский суд Москвы. По некоторым данным, он в состоянии алкогольного опьянения через окно залез в детскую библиотеку на улице Народного Ополчения и там заснул. В России американец находится по туристической визе и живёт у знакомых.
"Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", — сказали в пресс-службе суда, передаёт РИА "Новости".
Никуму вменили часть 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), санкция которой предусматривает до 15 суток ареста.
К сожалению, не все американцы настолько безобидны. Ранее Life.ru рассказывал, что гражданин США хотел застрелить пастора в прямом эфире, но оружие дало осечку.