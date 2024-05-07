В Москве пьяный американец залез через окно в детскую библиотеку и заснул

Гражданина США Рассела Уильяма Никума арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство. Такое решение вынес Хорошёвский суд Москвы. По некоторым данным, он в состоянии алкогольного опьянения через окно залез в детскую библиотеку на улице Народного Ополчения и там заснул. В России американец находится по туристической визе и живёт у знакомых.