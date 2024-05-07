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7 мая, 08:53

В Москве пьяный американец залез через окно в детскую библиотеку и заснул

В Москве суд дал 10 суток американцу, который пьяным залез в библиотеку и заснул

В Москве осудили американца, который пьяным залез в библиотеку и заснул. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В Москве осудили американца, который пьяным залез в библиотеку и заснул. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Гражданина США Рассела Уильяма Никума арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство. Такое решение вынес Хорошёвский суд Москвы. По некоторым данным, он в состоянии алкогольного опьянения через окно залез в детскую библиотеку на улице Народного Ополчения и там заснул. В России американец находится по туристической визе и живёт у знакомых.

"Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", сказали в пресс-службе суда, передаёт РИА "Новости".

Никуму вменили часть 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), санкция которой предусматривает до 15 суток ареста.

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К сожалению, не все американцы настолько безобидны. Ранее Life.ru рассказывал, что гражданин США хотел застрелить пастора в прямом эфире, но оружие дало осечку.

Мирон Сидоров
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