Неадекват из Мурино выкинул из окна матрас и спрыгнул на руки соседей вслед за ним

Житель города Мурино Ленинградской области, будучи в неадекватном состоянии, решил сбежать от нагрянувших к нему сотрудников полиции через окно, в результате немало развлёк местных жителей. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

В Ленобласти неадекват решил сбежать от полиции, выйдя в окно третьего этажа. Видео © Telegram / Санкт-Петербург| Питер | Афиша, Новости, События

Сначала молодой человек, проживающий на улице Шоссе в Лаврики, выбросил из окна одежду и матрас, а после стал громко просить о помощи и звать пожарных. Стоя снаружи на высоте третьего этажа, он, видимо, осознал, что не обладает навыками Человека-паука, и передумал прыгать, но потребовал вызвать ему "нормальных ментов".

Кончилось дело не самым изящным, но вполне благополучным падением на заботливо подставленные соседями руки и скинутый ранее матрас. Предварительно, мужчина был пьян. С ним теперь общаются правоохранители.