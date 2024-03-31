Врач ловко обезвредил буйного пациента с ножницами в Ишиме

Как удалось выяснить телеграм-каналу, пациента доставили в приёмное отделение больницы сотрудники ППС, у него было травмировано лицо. В какой-то момент мужчина подошёл к посту дежурного, вытащил из кармана ножницы и стал угрожать старшей медсестре, после чего попытался ткнуть в неё остриём, но женщина смогла увернуться. Охранник отвлёк пациента на себя, позволив медсестре отойти в безопасное место, а двое докторов, которых зовут Шахзод и Александр, скрутили неуравновешенного мужика, отняли у него ножницы и контролировали до прибытия правоохранителей. Сейчас нет информации о том, что спровоцировало нападавшего на агрессию, но в полиции наверняка смогут разобраться в этом вопросе.