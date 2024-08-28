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28 августа, 12:42

В скандал со съёмкой пациенток на приёме у гинеколога в Уфе вмешался Роспотребнадзор

Роспотребнадзор начал проверку из-за жалоб на камеру в кабинете гинеколога в Уфе

Роспотребнадзор будет проводить собственную проверку в связи с жалобами пациенток на то, что в кабинете врача-гинеколога в Уфе установлена видеокамера. Об этом сообщила журналистам пресс-служба ведомства.

«Росздравнадзор по поручению Минздрава проведёт проверку по данному инциденту», — информирует ведомство.

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Ранее разразился скандал, когда одна из пациенток заметила камеру в кабинете у гинеколога в Уфе. По словам женщины, объектив направлен на кресло, где доктор осматривает женщин. Главврач больницы отрицает всякий злой умысел и утверждает, что в обзор камеры кресло не попадает.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kichigin

Владимир Озеров
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