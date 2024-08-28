В скандал со съёмкой пациенток на приёме у гинеколога в Уфе вмешался Роспотребнадзор

Роспотребнадзор будет проводить собственную проверку в связи с жалобами пациенток на то, что в кабинете врача-гинеколога в Уфе установлена видеокамера. Об этом сообщила журналистам пресс-служба ведомства.

Мужчина "для здоровья" и многое другое: Гинеколог развеяла "средневековые" мифы о воздержании

Мужчина "для здоровья" и многое другое: Гинеколог развеяла "средневековые" мифы о воздержании

Ранее разразился скандал, когда одна из пациенток заметила камеру в кабинете у гинеколога в Уфе. По словам женщины, объектив направлен на кресло, где доктор осматривает женщин. Главврач больницы отрицает всякий злой умысел и утверждает, что в обзор камеры кресло не попадает.