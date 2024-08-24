Тренера из Петербурга обвинили в домогательствах к девочкам. Ранее его уже подозревали в педофилии

41-летнего тренера по ушу из Петербурга после спортивных сборов с детьми заподозрили в домогательствах к маленьким девочкам. Показания против него дали две ученицы 10 и 11 лет. Возбуждено уголовное дело, пишет kp.ru.

В 2013 году мужчину обвиняли в педофилии. Утверждалось, что он приставал к своим воспитанницам. А два года назад тренера судили за мошенничество из-за незаконных поборов с родителей. Теперь он стал фигурантом нового дела.

Что произошло на сборах, рассказали сами ученицы. Источник издания опустил страшные подробности, оставив лишь начало истории. Узнав об этом, родители обратились в полицию.

«Тренер приказал нам снять одежду и стал делать массаж», — сказали девочки.

Тренер обвиняется по пятой части статьи 135 УК РФ. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения. Однако далеко не все родители верят, что он совершил преступление.

«Все опросили своих дочерей, видели ли они что-то подозрительное на сборах. И все ответили, что не было никаких намёков на криминал. Да, у тренера действительно был свой массажёр с насадками. Но он ни к кому не прикасался из девочек», — утверждают некоторые родители.

Также они сообщили журналистам, что тренер несколько месяцев встречался с матерью одной из девочек и даже жил с ними в одной квартире. Защитники подозреваемого уверены, что инициатором обвинений стала его бывшая возлюбленная.

Так или иначе, в подробностях страшной истории предстоит разобраться правоохранительным органам. Мужчина задержан.