Эксгибиционист из Мытищ потряс «хозяйством» перед юными футболистами, и теперь может сесть на 20 лет
SHOT: В Мытищах мужчина показывал свой половой орган игравшим в футбол детям
В подмосковных Мытищах эксгибиционист пугал детей, пока те играли в футбол. Мужчина бегал вокруг поля и показывал юным игрокам свой половой орган, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, несколько школьников гоняли мяч на спортплощадке во дворе, когда туда заявился неадекватный мужчина. Он смотрел игру и в перерывах снимал штаны с трусами и демонстрировал свой орган. Мальчишки убежали домой и обо всём рассказали близким. Родители обратились в полицию с заявлением, чтобы извращенца нашли и привлекли к ответственности. Но спустя две недели 34-летний Сергей В. сам спришёл в отделение с повинной. Он во всём признался и рассказал, что ему очень стыдно.
Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Оголявшемуся перед школьниками «футбольному фанату» грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее Life.ru писал, что в Пензе был задержан школьный учитель, который совратил школьниц. Информатик-педофил скинул фото своего полового органа в чат с ученицами, а те — родителям.
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