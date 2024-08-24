Эксгибиционист из Мытищ потряс «хозяйством» перед юными футболистами, и теперь может сесть на 20 лет

По данным телеграм-канала, несколько школьников гоняли мяч на спортплощадке во дворе, когда туда заявился неадекватный мужчина. Он смотрел игру и в перерывах снимал штаны с трусами и демонстрировал свой орган. Мальчишки убежали домой и обо всём рассказали близким. Родители обратились в полицию с заявлением, чтобы извращенца нашли и привлекли к ответственности. Но спустя две недели 34-летний Сергей В. сам спришёл в отделение с повинной. Он во всём признался и рассказал, что ему очень стыдно.