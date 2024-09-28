На Сахалине задержан сбежавший из психбольницы педофил-рецидивист
На Сахалине задержан педофил-рецидивист, который сбежал из психиатрической больницы, прихватив с собой ножницы. 37-летнего Александра Нагорнов. поймали сотрудники УФСИН в городе Холмске, находящемся более чем в 50 километрах от места его побега, пишет SHOT.
Рецидивист-педофил Александр Нагорнов. Фото © Telegram / SHOT
Нагорнов сбежал 26 сентября, когда его привезли в Сахалинскую областную психиатрическую больницу для судебно-психиатрической экспертизы. В момент побега он вырвался из здания и угнал мопед, направившись в сторону села Новотроицкое Анивского района, расположенного примерно в десяти километрах от больницы.
Напомним, мужчина обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении маленького мальчика. Извращенец имеет множество судимостей за изнасилования, разбой и кражи.
Telegram / SHOT