На Сахалине задержан сбежавший из психбольницы педофил-рецидивист

На Сахалине задержан педофил-рецидивист, который сбежал из психиатрической больницы, прихватив с собой ножницы. 37-летнего Александра Нагорнов. поймали сотрудники УФСИН в городе Холмске, находящемся более чем в 50 километрах от места его побега, пишет SHOT.

Рецидивист-педофил Александр Нагорнов. Фото © Telegram / SHOT

Нагорнов сбежал 26 сентября, когда его привезли в Сахалинскую областную психиатрическую больницу для судебно-психиатрической экспертизы. В момент побега он вырвался из здания и угнал мопед, направившись в сторону села Новотроицкое Анивского района, расположенного примерно в десяти километрах от больницы.