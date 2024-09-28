Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 сентября, 01:07

На Сахалине задержан сбежавший из психбольницы педофил-рецидивист

На Сахалине задержан педофил-рецидивист, который сбежал из психиатрической больницы, прихватив с собой ножницы. 37-летнего Александра Нагорнов. поймали сотрудники УФСИН в городе Холмске, находящемся более чем в 50 километрах от места его побега, пишет SHOT.

Рецидивист-педофил Александр Нагорнов. Фото © Telegram / SHOT

Рецидивист-педофил Александр Нагорнов. Фото © Telegram / SHOT

Нагорнов сбежал 26 сентября, когда его привезли в Сахалинскую областную психиатрическую больницу для судебно-психиатрической экспертизы. В момент побега он вырвался из здания и угнал мопед, направившись в сторону села Новотроицкое Анивского района, расположенного примерно в десяти километрах от больницы.

Педофил средь бела дня схватил девочку на остановке в Аксае и пытался изнасиловать в кустах
Педофил средь бела дня схватил девочку на остановке в Аксае и пытался изнасиловать в кустах

Напомним, мужчина обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении маленького мальчика. Извращенец имеет множество судимостей за изнасилования, разбой и кражи.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров