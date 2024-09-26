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26 сентября, 12:16

Вооружившийся ножницами педофил-рецидивист сбежал на мопеде из психбольницы на Сахалине

SHOT: Из психиатрической лечебницы на Сахалине сбежал педофил-рецидивист

Рецидивист-педофил сбежал с ножницами из психбольницы на Сахалине. Его ищет спецназ, сообщает SHOT.

Обвиняемый в насилии над ребёнком Александр Нагорнов. Фото © SHOT

Обвиняемый в насилии над ребёнком Александр Нагорнов. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, несколько часов назад 37-летний арестант Александр Нагорнов сбежал из Сахалинской областной психиатрической больницы, куда его привезли для прохождения судебно-психиатрической экспертизы. С собой ему удалось прихватить ножницы.

По словам очевидцев, неадекват, вырвавшись из здания психбольницы, угнал подвернувшийся под руку мопед и умчался на нём в сторону села Новотроицкого Анивского района (около 10 км от больницы). Сейчас там и в окрестностях его ищут силовики. Жителей села попросили не выходить из дома и не отпускать на улицу детей.

Обстановка в регионе. Фото © SHOT

Нагорнов сейчас под следствием, он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении маленького мальчика. Извращенец имеет множество судимостей за изнасилования, разбой и кражи.

Подрядчик Минобороны при задержании пытался сбежать от силовиков через крышу
Подрядчик Минобороны при задержании пытался сбежать от силовиков через крышу
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SHOT

Юрий Лысенко
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