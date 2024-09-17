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17 сентября, 04:49

Подрядчик Минобороны при задержании пытался сбежать от силовиков через крышу

ТАСС: Глава «ЕРСМ Сибири» Безруков пытался скрыться через крышу при задержании

Глава компании «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков пытался избежать задержания, выбрав весьма необычный маршрут – крышу своего дома. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным источника, подрядчик Минобороны при задержании пытался скрыться. Так, из квартиры по лестнице он вылез на крышу, и уже оттуда его пришлось снимать сотрудникам СОБР. Этот эпизод стал частью уголовного дела, возбуждённого против Безрукова в связи с обвинением в хищении почти 1 миллиарда рублей у российского оборонного ведомства.

Следственные органы уже заявили о намерении подать в суд ходатайство о мере пресечения для обвиняемого в виде заключения под стражу.

Сумма хищений по делу главы «ЕРСМ Сибири» Безрукова может превысить 2,5 млрд
Сумма хищений по делу главы «ЕРСМ Сибири» Безрукова может превысить 2,5 млрд

Напомним, в Красноярске возбудили уголовное дело о крупном хищении денег у Минобороны при строительстве центра управления связи. По делу задержан глава компании ООО «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков. Егообвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК).

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Life.ru

Кирилл Сосновских
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