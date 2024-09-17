Подрядчик Минобороны при задержании пытался сбежать от силовиков через крышу

Глава компании «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков пытался избежать задержания, выбрав весьма необычный маршрут – крышу своего дома. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным источника, подрядчик Минобороны при задержании пытался скрыться. Так, из квартиры по лестнице он вылез на крышу, и уже оттуда его пришлось снимать сотрудникам СОБР. Этот эпизод стал частью уголовного дела, возбуждённого против Безрукова в связи с обвинением в хищении почти 1 миллиарда рублей у российского оборонного ведомства.

Следственные органы уже заявили о намерении подать в суд ходатайство о мере пресечения для обвиняемого в виде заключения под стражу.