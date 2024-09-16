Подрядчика Минобороны задержали по делу о хищении почти 1 млрд рублей
ТАСС: В Красноярске возбудили дело о хищении почти 1 млрд рублей у Минобороны
В Красноярске возбудили уголовное дело о крупном хищении денег у Минобороны при строительстве центра управления связи. Об этом сообщает ТАСС.
Источник агентства в силовых структурах утверждает, что по делу был задержан глава красноярской компании ООО «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК) за хищение почти 1 миллиарда рублей при строительстве центра управления связи.
«По факту хищения почти 1 млрд рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи ГУ МВД по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, с мая 2021 по март 2023 года Безруков и другие «неустановленные лица» вывели в теневой оборот 993 миллиона 812 тысяч рублей под видом закупки стройматериалов и выполнения работ. Деньги выводились через банковские счета аффилированных Безрукову юрлиц.
Известно, что компания «ЕРСМ Сибири» выступала подрядчиком по контракту, заключённым между Минобороны и ФГУП «Главное военно-строительное управление Nº4» на строительство центра управления связи. Общая стоимость контракта составляла 6,8 миллиарда рублей. Согласно условиям, подрядчик должен был выполнить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, но свои обязательства не исполнил. Из-за этого 1 марта 2023 года контракт был расторгнут. При этом готовность объекта составила лишь 6%. В случае подтверждения вины Безрукову грозит до 10 лет лишения свободы.
А ранее Life.ru писал, что суд утвердил вердикт бизнесмену и бывшему военнослужащему Сергею Бородину по делу о хищении земель Минобороны РФ. Уточняется, что подсудимый незаконно скупил участки общей стоимостью свыше 940 миллионов рублей. К слову, Бородин является кумом главного фигуранта уголовного дела – бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова.
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