Подрядчика Минобороны задержали по делу о хищении почти 1 млрд рублей

В Красноярске возбудили уголовное дело о крупном хищении денег у Минобороны при строительстве центра управления связи. Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства в силовых структурах утверждает, что по делу был задержан глава красноярской компании ООО «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК) за хищение почти 1 миллиарда рублей при строительстве центра управления связи.

«По факту хищения почти 1 млрд рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи ГУ МВД по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, с мая 2021 по март 2023 года Безруков и другие «неустановленные лица» вывели в теневой оборот 993 миллиона 812 тысяч рублей под видом закупки стройматериалов и выполнения работ. Деньги выводились через банковские счета аффилированных Безрукову юрлиц.