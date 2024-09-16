Сумма хищений по делу главы «ЕРСМ Сибири» Безрукова может превысить 2,5 млрд

Руководитель ООО «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков, задержанный по делу о мошенничестве при строительстве объектов для Минобороны, мог похитить более 2,5 миллиарда рублей. Об этом журналистам сообщили в правоохранительных органах.

«Полученными денежными средствами в сумме 2,535 миллиарда рублей Безруков Р. А. и неустановленные лица по своему усмотрению, свои обязательства по договору <…> не исполнили, причинив ущерб РФ <…> на указанную сумму», — сообщил собеседник в разговоре с ТАСС.