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16 сентября, 11:44

Сумма хищений по делу главы «ЕРСМ Сибири» Безрукова может превысить 2,5 млрд

Руководитель ООО «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков, задержанный по делу о мошенничестве при строительстве объектов для Минобороны, мог похитить более 2,5 миллиарда рублей. Об этом журналистам сообщили в правоохранительных органах.

«Полученными денежными средствами в сумме 2,535 миллиарда рублей Безруков Р. А. и неустановленные лица по своему усмотрению, свои обязательства по договору <…> не исполнили, причинив ущерб РФ <…> на указанную сумму», — сообщил собеседник в разговоре с ТАСС.

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Напомним, в Красноярске возбудили уголовное дело о крупном хищении денег у Минобороны при строительстве центра управления связи. По делу задержан глава компании ООО «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК).

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Мария Любицкая
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