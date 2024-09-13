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13 сентября, 16:13

Хабаровский учитель «на каблуках» переобулся и передумал увольняться после флешмоба учеников

СМИ: Учитель Малявин из Хабаровска отозвал заявление на увольнение

Даниил Малявин. Обложка © Пресс-служба администрации города Хабаровска

Даниил Малявин. Обложка © Пресс-служба администрации города Хабаровска

Хабаровский педагог Даниил Малявин отозвал заявление об увольнении, после того как ученики школы, где он преподавал, организовали флешмоб в его поддержку и собрали более 1800 подписей под петицией с требованием о его возвращении. Об этом сообщает издание «Подъём».

«Да, я отозвал заявление и собираюсь после больничного вернуться к детям. На больничном из-за стресса и ОРВИ»,рассказал он.

По его словам, он и подумать не мог, что ученики так широко его поддержат. Больше всего его поразило то, что дети были с ним знакомы всего 10 дней.

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Напомним, вчера появились сообщения о том, что школьного учителя по биологии Даниила Малявина уволили после того, как в Сети обнаружили ролик с его танцем в женских туфлях с каблуками. Часть родителей посчитала такое поведение неподобающим для педагога и потребовали от бывшей участницы регионального заксобрания передать этот вопрос в прокуратуру. После этого Малявин подал заявление на увольнение. А вот ученики и ученицы хабаровской школы встали на защиту учителя и сами сняли групповой танец на каблуках, уточнив, отчислят ли их из школы после такого?

Юрий Лысенко
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