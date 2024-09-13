Хабаровский учитель «на каблуках» переобулся и передумал увольняться после флешмоба учеников

Хабаровский педагог Даниил Малявин отозвал заявление об увольнении, после того как ученики школы, где он преподавал, организовали флешмоб в его поддержку и собрали более 1800 подписей под петицией с требованием о его возвращении. Об этом сообщает издание «Подъём».

«Да, я отозвал заявление и собираюсь после больничного вернуться к детям. На больничном из-за стресса и ОРВИ», — рассказал он.