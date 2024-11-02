Печать внука русского богатыря Добрыни Никитича найдена во время раскопок в Орле

Археологи обнаружили в Орле печать-пломбу потомка богатыря Добрыни Никитича. С одной стороны она отмечена родовым знаком Рюриковичей, а с другой — кириллической буквой «П».

«Эта пломба принадлежала, вероятно, киевскому воеводе, тысяцкому Путяте Вышатичу (сын Вышаты Добрынича, внук Добрыни Никитыча). Он служил князю Святославу II Изяславичу, который правил Киевом в 1093-1113 годах», — пояснил археолог и историк Олег Радюш в беседе с «РИА Новости».

Печать неустановленного князя со святым Николаем. Фото © Олег Радюш

Учёные также обнаружили три постройки древнерусского периода, в которых находились останки нескольких человек. Археологи заявили, что это может указывать на события монгольского нашествия — коллективные захоронения возникали, когда русские люди возвращались в свои города, разрушенные монголами.

По мнению начальника Орловского отряда Сейминско-Суджинской экспедиции Радюша, результаты раскопок в Орле доказывают, что с конца XI до середины XIII века на этом месте существовал древнерусский город.

«В этом сезоне мы получили очередное подтверждение существования древнерусского поселения в центральной части Орла», — подытожил учёный.