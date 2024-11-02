Печать внука русского богатыря Добрыни Никитича найдена во время раскопок в Орле
Учёные обнаружили три постройки древнерусского периода. Фото © Олег Радюш
Археологи обнаружили в Орле печать-пломбу потомка богатыря Добрыни Никитича. С одной стороны она отмечена родовым знаком Рюриковичей, а с другой — кириллической буквой «П».
«Эта пломба принадлежала, вероятно, киевскому воеводе, тысяцкому Путяте Вышатичу (сын Вышаты Добрынича, внук Добрыни Никитыча). Он служил князю Святославу II Изяславичу, который правил Киевом в 1093-1113 годах», — пояснил археолог и историк Олег Радюш в беседе с «РИА Новости».
Печать неустановленного князя со святым Николаем. Фото © Олег Радюш
Учёные также обнаружили три постройки древнерусского периода, в которых находились останки нескольких человек. Археологи заявили, что это может указывать на события монгольского нашествия — коллективные захоронения возникали, когда русские люди возвращались в свои города, разрушенные монголами.
По мнению начальника Орловского отряда Сейминско-Суджинской экспедиции Радюша, результаты раскопок в Орле доказывают, что с конца XI до середины XIII века на этом месте существовал древнерусский город.
«В этом сезоне мы получили очередное подтверждение существования древнерусского поселения в центральной части Орла», — подытожил учёный.
А ранее палеонтологи обнаружили скелет плиозавра на берегу Волги в Ульяновской области. Минеральные образования сохранили фаланги пальцев, кости и челюсти подводного монстра. Находку ещё только предстоит очистить, но определённые выводы сделать можно уже сейчас: теперь стало ясно, что хищники существовали и в готериве.