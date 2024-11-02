«Женщины, дети, молодёжь»: Найдена братская могила с останками узников концлагеря Шталаг II

Братская могила с останками почти 200 военнопленных и мирных жителей обнаружена при раскопках на месте нахождения немецкого концлагеря Шталаг II D – в Cтаргарде, расположенном в Западно-Поморском воеводстве Польши. Об этом пишет RMF24

Братскую могилу наполнили за несколько дней в декабре 1941 года во время Второй мировой войны. Большинство из них убитые красноармейцы, но есть и фрагменты польской и бельгийской униформ, рассказал руководитель исследовательской группы, завкафедрой медицины Поморского медицинского университета в Щецине Анджей Оссовский.

По словам учёного, в концлагере в декабре 1941-го погибало от десяти до нескольких десятков узников в день, распространённой причиной смерти был тиф. Эту гипотезу проверяют.

«Мы предполагаем, что здесь было похоронено от 2 тыс. до 6 тыс. жертв. Здесь хоронили не только военнопленных, но и мирных жителей, которые были связаны с Варшавским восстанием. Женщины, дети, молодёжь. Это удивляет больше всего», — добавил Оссовский.