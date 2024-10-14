Бунт на «фабрике смерти»: Кто и как организовал восстание в концлагере Собибор 14 октября 14 октября 1943 года произошло единственное успешное восстание в немецком концлагере за всю историю Второй мировой войны. Его организовали советский пленный офицер и сын польского раввина. Как велась подготовка к восстанию — в материале Life.ru 14 октября, 13:20 «Фабрику смерти» Собибор окружали четыре ряда колючей проволоки высотой три метра с заминированными участками между ними. Обложка © ТАСС / Владимир Юдин

«Баня» и мини-фабрика

Собибор — это небольшое село на юго-востоке Польши, недалеко от границы с Украиной. Отдалённое, затерянное в лесах, оно идеально подходило для реализации операции «Рейнхард». Это государственная программа для «окончательного решения еврейского вопроса», которая предполагала массовое убийство всех, кого нацистская Германия считала «недочеловеками»: евреев, цыган, а позже и советских граждан.

Для осуществления этого кровавого плана на территории Польского генерал-губернаторства (оккупированной немцами части Польши) оборудовали концентрационные лагеря — настоящие «фабрики смерти». Например, Треблинка, Белжец и Собибор.

От села Собибор (его также называли «Собибур») к лагерю протянули небольшую железную дорогу, по которой и привозили смертников. Саму «фабрику смерти» окружали четыре ряда колючей проволоки высотой три метра с заминированными участками между ними. Этот забор был под круглосуточным наблюдением: по периметру ходили патрули из офицеров СС и полицейских-коллаборантов — в основном украинцев. На вышках с пулемётами дежурили часовые.

Фашистский лагерь смерти Собибор унёс жизни порядка 250 тыс. человек. Фото © Wikipedia

Лагерь делился на три части. В первой работали мастерские по пошиву одежды, ремонту обуви и созданию мебели для немецких надзирателей. Во второй располагались склады, в которых хранили драгоценности, одежду и волосы узников концлагеря. А в третьей находилась так называемая баня: газовая камера, которая вмещала до 800 человек. Туда и отводили большинство прибывающих в Собибор.

Всего за время своей работы — с 15 мая 1942 года только в этом лагере, по разным оценкам, уничтожили от 170 до 250 тыс. человек. В живых оставляли лишь обладателей рабочих профессий: они могли пригодиться в хозяйстве. Это сыграло большую роль в восстании.

Кто готовил восстание в концлагере Собибор

В нацистских лагерях смерти к осени 1943 года уже были попытки побега. Однако в основном узники бежали по одному или небольшими группами, немногих сумевших прорваться за ограду быстро находили надзиратели и полицейские или сдавали местные жители.

Леон Фельдгендлер. Фото © Wikipedia

Однако в Собиборе была подпольная группа сопротивления. Летом 1943 года её возглавил Леон Фельдгендлер — сын польского раввина и бывший руководитель юденрата, принудительно созданного органа еврейского самоуправления в гетто. А 22 сентября в лагерь привезли группу советских военнопленных, в которой был лейтенант Александр Печерский.

До войны он успел поработать электриком, однако затем руководил художественной самодеятельностью. Печерского призвали в первый же день войны, он служил делопроизводителем, пока в октябре 1941 года не попал в плен. Когда их эшелон прибыл в Собибор, Печерский назвался плотником, зная, что представители творческих профессий у нацистов не в чести — и их сразу же определяют в газовую камеру.

Александр Печерский. Фото © Wikipedia / Poeticbent

Пленный лейтенант быстро наладил контакт с Фельдгендлером и возглавил группу сопротивления — как человек с боевым опытом и офицерской решимостью. Пробыв в лагере всего 22 дня, Александр Печерский поднял продуманное восстание.

Примерка и побег

В планах подпольной группы была подготовка участвовать в плане побега всех узников Собибора, но это не удалось: одни были слишком слабы, другие — напуганы. В итоге в бунте приняли участие лишь 420 заключённых из 550. Тем не менее людей хватало — большинство хотело вырваться на свободу.

14 октября заключённые, которые работали в мастерских, стали выманивать офицеров СС «для примерки». Они убеждали их снять табельное оружие, чтобы оно не мешало примерять новую форму. 11 офицеров и несколько украинских полицейских ликвидировали по одному, без шума. Далее по плану был захват оружия и прорыв. Однако уцелевшие надзиратели подняли тревогу.

Некоторые узники Собибора всё же овладели оружием и отстреливались. Большим потоком восставшие ринулись к забору. Заключённые разрывали колючую проволоку своими телами и подрывались на минах, чтобы дать товарищам выбраться. С вышек застрочили пулемёты.

Группа охранников Собибора в 1943 году. Фото © Wikipedia

Однако восставшие узники выломали ворота и вырвались на свободу. В ходе самого бунта 80 из них погибли — и на свободе оказалось больше 300 человек. Они разбрелись в разных направлениях. Часть ушла за Печерским, который прорывался на территорию Белоруссии. Часть осталась в Польше. Как оказалось, это было плохое решение.

На следующий же день после восстания лагерь Собибор был закрыт, оставшихся узников расстреляли, а за сбежавшими устроили настоящую охоту. В течение нескольких дней поймали и казнили 170 бунтовщиков. Ещё почти 100 человек впоследствии сдали нацистам местные поляки, у которых те искали приюта.

Печерский со своей группой всё же прорвался в Белоруссию и воевал там в составе партизанского отряда. Фельдгендлеру с несколькими другими бывшими узниками Собибора удалось скрыться в Люблине, где он оставался до освобождения города Красной армией. Сын польского раввина даже успел дать показания о зверствах в концлагере и открыть фирму, в которой работали бывшие заключённые «лагерей смерти». Однако до Дня Победы он не дожил — в апреле 1945 года его застрелили в собственной квартире. Скорее всего, это были участники польского националистического подполья.

Монумент в Собиборе посвящён памяти об убитых нацистами в 1942–1943 годах. Фото © Wikipedia / Sgvb

Печерский и ещё около 50 беглецов из Собибора дожили до конца войны. Они и рассказали историю дерзкого восстания в концлагере. Александр Печерский умер в 1990 году в окружении семьи. В 2013 году его посмертно наградили орденом «За заслуги перед Республикой Польша», а в 2016 году президент России Владимир Путин передал орден Мужества его внучке Наталье Ладыченко.

Авторы Вячеслав Кокуркин