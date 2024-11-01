Скелет подводного монстра Юрского периода выбросило на берег Волги

Уникальный скелет плиозавра обнаружили на берегах Волги сотрудники Ундоровского палеонтологического музея. Этот род крупных хищных рептилий обитал в океанах с середины Юрского до начала Мелового периода. Минеральные образования сохранили фаланги пальцев, кости и челюсти подводного монстра, сообщает Ундоровский палеонтологический музей.

Огромная готеривская септария с костями морской рептилии внутри. Фото © VK / Ундоровский палеонтологический музей

«С помощью [специального судна] удалось спасти от неминуемого разрушения септарию с костями плиозавра: блок окопали, обвязали цепями и затащили на борт лебёдкой», — поделились учёные.

Септарию доставили в Ульяновск, где она будет храниться до завершения работ по строительству нового здания для палеонтологического музея. Находку ещё только предстоит очистить, но определённые выводы сделать можно уже сейчас. Ранее палеонтологи считали, что плиозавры в готеривское время «перешли» на питание относительно мелкой добычей, однако теперь стало ясно, что хищники существовали и в готериве.

Учёные спасли септарию от неминуемого разрушения. Фото © VK / Ундоровский палеонтологический музей

«Две находки из Геопарка «Ундория» позволили расширить наши знания о данной группе и теперь мы знаем, что подобные хищники продолжали существовать и в готериве», — заявили исследователи Ундоровского палеонтологического музея.