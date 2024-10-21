Неизвестный науке зверь. Найдено древнее животное, которое не удаётся классифицировать

Предполагаемый облик этого животного воссоздали по окаменелым костям большей части скелета. Оказалось, что это представитель ранее неизвестного науке вида. Его назвали Gondwanax paraisensis. Как поняли учёные, у него была длинная шея, развитые передние лапы, и передвигался он на всех четырёх. По строению бедренной кости и крестцовым позвонкам палеонтологи заключают, что это был живой «внедорожник»: мог пересечь практически любую местность, и это давало преимущество для выживания.

Предполагаемый облик найденного в Бразилии Gondwanax paraisensis. Фото © sciencedirect

Зверь ходил по планете в те времена, когда нынешние отдельные материки были слиты в единые суперконтиненты. Gondwanax paraisensis обитал на Гондване, в которой Южная Америка примыкала к Африке, а справа были присоединены Антарктида, Австралия, Аравийский полуостров, Индостан. Нашли останки древнего зверя в Бразилии. Именно в Южной Америке и находят самых ранних динозавров. Есть версия, что как раз и появились они именно там.

Предполагаемый возраст окаменелостей — 237 миллионов лет. Как раз примерно тогда, в середине триасового периода, и начали появляться первые динозавры. Так что, возможно, в Южной Америке обнаружен один из их древнейших предков. Но на этот счёт пока нет ясности.

Дело в том, что по всем установленным признакам этот вид надо причислять к так называемым силезавридам: семейству животных, которые внешне были в общем-то вылитые динозавры, разве что в размерах невелики — в половину человеческого роста, если не меньше. Но были ли это именно динозавры, точно не установлено.

— Согласно одной гипотезе, силезавриды — это группа, от которой динозавры произошли. По другой версии, это динозавры, относящиеся к группе птицетазовых, то есть дальние родственники трицератопсов, стегозавров и так далее, — рассказал Life.ru научный сотрудник Дарвиновского музея, палеонтолог и популяризатор науки Ярослав Попов.

Эораптор — один из самых ранних динозавров, известных науке (художественное изображение). Фото © Wikipedia / Nobu Tamura