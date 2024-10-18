И открылась бездна. Учёные пробурили земную кору и нашли гигантских существ До сих пор биологи были уверены, что в недрах планеты могут обитать разве что микробы и вирусы. 17 октября, 21:23 На дне Тихого океана нашли гигантских червей. Обложка © iflscience.com

На этом спутниковом снимке можно видеть то, что скрывается на дне Тихого океана на глубине нескольких километров, — границу между плитами земной коры. Там, где она встречается, поднимаются горы и постоянно идёт вулканическая активность.

Срединно-океанический хребет Восточно-Тихоокеанское поднятие вдоль границы тектонических плит. Фото © Wikipedia

Проявляется она не только внезапными мощными извержениями. Магма в недрах планеты там подогревает подземные воды, и местами они рвутся наверх в виде горячих «фонтанов» — гидротермальных источников. Их ещё называют чёрными курильщиками потому, что они действительно похожи на чёрный дым: в воде очень много вулканического вещества.

Гидротермальный источник «чёрный курильщик» в Атлантическом океане. Фото © Wikipedia

Такие горячие ключи наблюдают ещё с 1970-х годов, их впервые обнаружили у Галапагосских островов. Обнаружилось, что для подводного мира это настоящие оазисы: они дают тепло и питательную среду. Есть даже версия, что именно вокруг «чёрных курильщиков» на Земле возникала первая жизнь.

Процветающее возле них изобилие червей и моллюсков давно вызывает любопытство учёных, и недавно они решили посмотреть, что происходит под дном океана. До сих пор было принято считать, что в пространстве земной коры не может обитать никто, кроме микроскопических живых существ: вирусов, микробов. Теперь выясняется, что это по меньшей мере не совсем так.

С помощью дистанционно управляемой техники исследователи морской биологии недавно пробурили отверстия в дне Тихого океана как раз в одном из мест, где проходит срединно-океанический хребет, недалеко от Галапагосских островов на глубине двух с половиной километров. И когда удалось поднять куски породы, открылся целый неведомый мир. Оказалось, что под дном есть полости, заполненные водой из гидротермальных источников, и в этих резервуарах обитают в том числе совершенно огромные существа: трубчатые черви Riftia pachyptila, которых ещё называют гигантскими бородачами. Они могут вырастать до трёх метров.

Гигантские трубчатые черви Riftia pachyptila, обнаруженные под дном Тихого океана. Фото © nature.com

Компанию им составляют более мелкие сородичи, а ещё, к примеру, мидии, улитки. Целая экосистема. У биологов возник вопрос: как же они все туда попали? Предполагают, что личинки гигантских червей может заносить в эти полости в процессе сложной циркуляции вод через трещины в придонных слоях. То есть резервуар не очень «герметично» закрыт и происходит какое-то взаимодействие с океаном. Но самый многозначительный вывод из этого открытия таков: мы ещё очень мало знаем, насколько велика на самом деле биосфера Земли и на что вообще способна жизнь.

Авторы Адель Романенкова