«Мы подозревали»: Что за загадочных существ сняли на видео в Арктике В суровых условиях Земли Франца-Иосифа обнаружили организмы, которые давно ожидали там увидеть, — славящихся своей почти сверхъестественной живучестью тихоходок. 30 сентября, 21:23 В Арктике обнаружили необычных тихоходок. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nature Wildlife Videos, © pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Этим видео поделился в соцсетях национальный парк «Русская Арктика». Его сняли через микроскоп при рассмотрении образцов почвы с острова Земля Александры. Оказывается, там тоже обитают совершенно загадочные существа — тихоходки.

Тихоходка в образце почвы, взятом на Земле Франца-Иосифа. Видео © Telegram / Национальный парк "Русская Арктика"

— Специально их не искали. Мы предполагали, что они там есть, это было логично. Мы это знали. Просто сейчас они попались в образцах. Со мной микробиологи поделились: «Мы ещё и тихоходок обнаружили», — прокомментировал Life.ru директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов.

Это микроскопическое беспозвоночное в основном известно как Tardigrada. Её так назвал ещё в конце XVIII века итальянский учёный Ладзаро Спалланцани: il Tardigrado, в переводе — «тихоходка». Но до него немецкий исследователь Иоганн Гёце окрестил существо «маленьким водяным медведем». Как нетрудно догадаться, оба названия отсылают к внешним особенностям и неуклюжести. Но современная наука обнаруживает, что это своеобразное создание интересно прежде всего не своей медлительностью, а своими совершенно уникальными способностями.

Где обитают тихоходки: везде. Они ещё более поразительны, чем так называемые экстремофилы — организмы, которые прекрасно себя чувствуют в неприемлемых для большинства живых существ условиях. Дело в том, что экстремофилы приспособлены именно к своей жуткой, на наш взгляд, среде: к вулканическому жерлу, к кислоте, к едкому рассолу. В «нормальных» условиях они жить не могут. Меж тем тихоходка — это такое фантастическое существо, которому практически всё равно, где оно окажется: в кипятке ли, в арктических льдах или даже в эпицентре убийственной для человека радиации.

В самом крайнем случае она исторгает из себя 99% воды, замедляет все свои жизненные процессы до минимума и складывается в бесформенный «мешок» — впадает в так называемый ангидробиоз, то есть в спячку в обезвоженном состоянии. И это не разрушает её клетки. Она потом может вернуться в нормальное состояние. Притом на самом деле трудно достоверно сказать, каков максимально возможный срок такой спячки, то есть как долго тихоходка может продержаться в этом состоянии и при этом сохранить способность к жизнедеятельности и размножению. Пока путём эксперимента в Антарктиде удалось установить, что как минимум тридцать лет этого ангидробиоза она может пережить: в Антарктиде "оживили" тихоходок из образца почвы, который взяли в 1983 году и три десятка лет продержали при температуре минус 20 градусов по Цельсию.

Тихоходка в активном состоянии (слева) и в состоянии ангидробиоза (справа). Фото © pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

В любом случае ясно, что тихоходка выдерживает, может быть, не всё, но настолько многое, что это уже немало лет интересует исследователей космоса. К примеру, в 2007 году тихоходки слетали на околоземную орбиту на спутнике «Фотон М-3» и десять дней провели в открытом космосе на высоте 258–281 километр над Землёй. Напомним, Международная космическая станция придерживается высоты 400 с небольшим километров. Обнаружилось, что некоторые особи смогли пережить не только космический вакуум, но и при этом серьёзный уровень облучения. Их невероятная живучесть подтвердилась и в 2011 году, когда их отправили к МКС на шаттле Endeavour. На Земле тихоходок в том числе бомбардировали мощным рентгеновским и гамма-излучением, и даже после получения абсолютно смертельной для всего живого дозы в тысячи грей эти уникумы какое-то время продолжали жить и даже откладывали яйца. Правда, потомство из этих яиц не вывелось, но фантастика уже в том, что тихоходки не погибали в таких условиях мгновенно, как можно ожидать от любого другого живого организма.

Микробиологам не даёт покоя вопрос, каким образом им всё это может удаваться. И многое уже выяснилось. В их клетках нашли совершенно необыкновенный белок, его назвали damage suppressor, то есть он «подавляет повреждения», снижает степень наносимого вреда. Как объясняют учёные, он окружает ДНК тихоходки чем-то вроде кокона, создаёт защитную оболочку и принимает на себя основной радиационный удар. Кроме того, в геноме тихоходки выявлен богатый ассортимент генов, которые целенаправленно занимаются «ремонтом» возникающих разрывов в молекуле ДНК. Далее, есть полтора десятка ферментов, которые нейтрализуют накапливающийся от облучения вредоносный активный кислород и тем самым предотвращают разрушение клетки. А когда тихоходка решает обезвоживаться и съёживается, в её клетках выделяется особый «гель», который спасает хрупкую клеточную конструкцию от крушения.

Такие поистине уникальные суперспособности наводят на интересную мысль. Какие-либо свойства и способности у живых существ вырабатываются по мере возникновения непосредственной жизненной необходимости, верно? Для надобности. Жизнь приспосабливается к тем условиям, с которыми сталкивается. Спрашивается, зачем понадобилась такая космическая радиационная выносливость организму, который вроде как живёт под надёжной защитой магнитосферы и атмосферы нашей планеты.

Авторы Адель Романенкова