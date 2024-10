Подарок Вселенной. Найдены остатки загадочного астероида времён появления жизни на Земле

В Южной Африке обнаружены остатки астероида, который упал на Землю 3,26 миллиарда лет назад, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences. Сообщается, что палеонтологи нашли химические признаки внеземного вещества в древних породах на востоке ЮАР. По мнению учёных, диаметр рухнувшего болида составлял от 37 до 58 километров. Напомним, предполагаемый размер астероида-«убийцы динозавров» 66 миллионов лет назад — около 8–10 километров.