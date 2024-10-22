Подарок Вселенной. Найдены остатки загадочного астероида времён появления жизни на Земле
Следы катастрофического события более трёх миллиардов лет назад показывают, что обитаемой планету так или иначе сделал космос.
В ЮАР нашли остатки древнего астероида и поняли, как появилась жизнь на Земле. Фото: © Shutterstock / FOTODOM / IvaFoto
В Южной Африке обнаружены остатки астероида, который упал на Землю 3,26 миллиарда лет назад, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences. Сообщается, что палеонтологи нашли химические признаки внеземного вещества в древних породах на востоке ЮАР. По мнению учёных, диаметр рухнувшего болида составлял от 37 до 58 километров. Напомним, предполагаемый размер астероида-«убийцы динозавров» 66 миллионов лет назад — около 8–10 километров.
Исследователи пришли к выводу, что доисторическая катастрофа на территории современной ЮАР могла помочь появлению жизни на Земле. По расчётам, небесное тело рухнуло в океан и подняло гигантское цунами, которое смывало огромное количество материала на суше и одновременно подняло на поверхность воды с больших глубин. Всё это обогатило Мировой океан железом и другими веществами, которые в любом случае необходимы для живых существ.
Кроме того, предполагают, что падение такого гигантского астероида привело к нагреву атмосферы древней Земли и временно перекрыло солнечный свет из-за распространения по стратосфере огромного количества поднятой пыли и сажи. Учёные признают, что нельзя исключать и появление жизни на Земле ещё до этого астероида. Тогда это событие могло стать для биосферы губительным, но лишь временно, а затем она не только восстановилась бы, но и получила развитие.
Стоит отметить, что Земля вместе со всей Солнечной системой существует 4,6 миллиарда лет. Когда и как на планете возникла первая жизнь, остаётся предметом многочисленных споров, в которых противоборствуют две версии: постепенное самозарождение и занесение органики или даже полноценных живых клеток из космоса.